Кто сказал, что Porsche 911 не предназначен для бездорожья?

Для достижения этого рекорда автомобиль был подвергнут серьезным модификациям. Портальные мосты увеличили дорожный просвет до 350 мм, а прочная защита днища из арамидного волокна защитила автомобиль от повреждений.
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