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За рулем

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Кто сказал, что Porsche 911 не предназначен для бездорожья?

Кто сказал, что Porsche 911 не предназначен для бездорожья?

Для достижения этого рекорда автомобиль был подвергнут серьезным модификациям. Портальные мосты увеличили дорожный просвет до 350 мм, а прочная защита днища из арамидного волокна защитила автомобиль от повреждений.

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