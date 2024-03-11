Возраст некоторых белых карликов переоценён из-за их механизма охлаждения

Финальный этап эволюции большинства звёзд, включая наше Солнце, — это трансформация в белый карлик. Когда красный карлик или звезда аналогичная Солнцу исчерпывают запасы водорода и гелия, оставшиеся остатки сжимаются под воздействием собственной гравитации.