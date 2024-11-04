Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таджикистан требует от России скрывать национальность преступников

Таджикистан требует от России скрывать национальность преступников

Таджикистан потребовал от России не акцентировать внимание на национальности преступников. В Душанбе боятся, что это ухудшает отношение россиян к таджикам, которые все чаще фигурируют в криминальных сводках.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Пока МВД возглавляет слабохарактерный министр, результаты будут плачевны! Среднеазиатов нужно держать в узде, но...кто это будет делать? Проще и доходнее - крышевать!
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22 час.
Alex Nемо
«Пока ты остаешься человеком, твоя национальность в России никого не интересует. Но как только ты расчеловечиваешься, всем сразу становится интересно, откуда ты такой взялся», - напоминает Станислав Б.
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21 час.
Валера Полуянов
Нещадно высылать садить и говорить.
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16 час.

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