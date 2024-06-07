Билли Айлиш, Дэвид Бэкхем и Моцарт: у кого из знаменитостей нашли синдром Туpeттa

Для пациентов с синдромом Туретта характерно наличие тиков – непроизвольных движений или звуков. Хотя это состояние часто ассоциируется с неконтролируемыми криками и ругательствами, на самом деле оно проявляется гораздо разнообразнее.
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