Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

В матче двух худших команд РПЛ нет фаворита и есть очень маленький коэффициент на низ

В заключительном матче девятого тура РПЛ в Воронеже встретятся «Факел» и «Рубин». Букмекеры не определились с фаворитом – на победу «Факела» выставлен коэффициент 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх