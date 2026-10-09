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Карьерный коучинг как перезагрузка: мой путь от HR-рутины к профессии, которая меняет судьбы

Карьерный коучинг как перезагрузка: мой путь от HR-рутины к профессии, которая меняет судьбы

Бывают моменты, когда привычная жизнь перестаёт устраивать, хотя внешне всё выглядит благополучно. Стабильная должность, понятные обязанности, размеренный ритм — но внутри нарастает ощущение, что ты расходуешь себя не на то.

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