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Nuclearelectrica: остановка блока АЭС «Чернаводэ» не угрожает безопасности

Nuclearelectrica: остановка блока АЭС «Чернаводэ» не угрожает безопасности

Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет остановлен и отключен от национальной энергосистемы Румынии утром 28 июля по причине рекордного падения уровня воды в Дунае, спровоцированного засухой, сообщила компания Nuclearelectrica, 27 июля передает телеканал Digi24.

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