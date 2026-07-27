Nuclearelectrica: остановка блока АЭС «Чернаводэ» не угрожает безопасности

Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет остановлен и отключен от национальной энергосистемы Румынии утром 28 июля по причине рекордного падения уровня воды в Дунае, спровоцированного засухой, сообщила компания Nuclearelectrica, 27 июля передает телеканал Digi24.
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