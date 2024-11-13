Январские события: полицейского осудили за пытки в Алматы

Полицейского осудили за пытки во время январских событий. Как сообщили в прокуратуре Алматы, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы вынесен обвинительный приговор по применению пыток в отношении к доставленному в период январских событий .
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