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Какие данные могут украсть из мессенджеров, и как защитить свои переписки

Какие данные могут украсть из мессенджеров, и как защитить свои переписки

Взломы мессенджеров чаще начинаются не с взлома приложения, а с ошибок самого пользователя, фишинга, слабых паролей и утечек баз данных.

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