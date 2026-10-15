Российские предприниматели после изменения условий работы на традиционных рынках переориентировались на страны Азии, Ближнего Востока и Африки, выстроили новые логистические маршруты и платежные механизмы, а также наладили технологическое сотрудничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КЗ «Седжаро» и «Сема...
- A «Седжаро» и «Сема...
- Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым