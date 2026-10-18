Задача соединить Белое море и Онежское озеро судоходным каналом. Расстояние — всего 227 километров. На таком участке предлагают построить не один, не три и даже не десять шлюзов, а сразу девятнадцать.
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