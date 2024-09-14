Александра Трусова оправдалась за провальный контрольный прокат

Летнее время стало для 20-летней Александры Трусовой весьма насыщенным. Фигуристка не только вступила в брак со своим коллегой Макара Игнатовым, с которым она участвует в ледовых шоу Евгения Плющенко, но и активно готовилась к возвращению в профессиональный спорт.
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