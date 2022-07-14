Popcaketv

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Переобулся! Андрей Макаревич даст концерты в России, и просит за них заплатить по три миллиона

Переобулся! Андрей Макаревич даст концерты в России, и просит за них заплатить по три миллиона

Андрей Макаревич – один из тех, кто перебрался в другую страну. Сейчас он вместе с молодой супругой и маленьким ребенком живут в Израиле.

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