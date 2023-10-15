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Олимпийская чемпионка Загитова показала образ для этапа Гран-при России

Олимпийская чемпионка Загитова показала образ для этапа Гран-при России

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова показала своим подписчикам в Telegram-канале образ, в котором она предстала во второй и заключительный день первого этапа Гран-при России в Уфе.

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