Олимпийская чемпионка Загитова показала образ для этапа Гран-при России

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова показала своим подписчикам в Telegram-канале образ, в котором она предстала во второй и заключительный день первого этапа Гран-при России в Уфе.
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