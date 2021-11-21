Диета, имитирующая голодание, повышает противоопухолевый иммунитет у онкологических больных

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cancer Discovery, ученые из Американской ассоциации по исследованию рака (American Association for Cancer Research) обнаружили, что диета с кратковременным ограничением калорий приводит к снижению концентрации глюкозы в крови и фактора роста, снижению иммуносупрессивных клеток и усилению внутриопухолевой инфильтрации Т-лимфоцитов у онкологических больных.