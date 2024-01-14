Тренер Янчук: Мирра Андреева – восходящая звезда тенниса

Знаменитый российский тренер Виктор Янчук, заслуженный тренер страны, в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о перспективах российских женщин на Australian Open, особенно выделив 16-летнюю Мирру Андрееву, которая год назад дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а в итоге был признана открытием года во взрослом женском теннисе.