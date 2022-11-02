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Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО выполняют перевод техники на зимний режим эксплуатации

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО выполняют перевод техники на зимний режим эксплуатации

Качественная организация перевода автомобильной и специальной техники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО обеспечит рост производственных показателей и успешное выполнение поставленных задач.

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