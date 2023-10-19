Тренер Канарейкин: Овечкин забросит свои 30-40 шайб за сезон

Знаменитый российский тренер Федор Канарейкин в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о форме капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, заявив, что тому по-прежнему под силу забросить до 40 шайб в регулярном чемпионате.