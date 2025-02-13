Политик Филиппо призвал власти Франции восстановить диалог с Россией

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС, прокомментировав прошедшие переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.