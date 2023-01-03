Полицейский Дед Мороз поздравляет юных жителей Алтайского края с Новым годом

Сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посещают детские дома, социально неблагополучные и малообеспеченные семьи, а также семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посещают детские дома, социально неблагополучные и малообеспеченные семьи, а также семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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