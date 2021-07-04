Сказка для двоих

186 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Kneper
    Ну почему же чушь? А скоки- скоки длятся теперь скороспелые браки, ась? Проживут вместе 2-3 месяца и разбежались ; )...Почему пары, кото...
  • Олег Кошевой
    Кин-Дза-Дза фильм документальный.Смешные анекдоты ...
  • Матрена Редькина
    Сама заревела...В Доме кино, на п...

Почему с одной женщиной мужчина ведет себя безобразно, а с другой сдувает пылинки

Почему с одной женщиной мужчина ведет себя безобразно, а с другой сдувает пылинки

Морена! Бывает, пара рассталась по одной перечисленных вами причин или нескольким сразу. И вот с другой женщиной мужчина ведёт себя так:- сам захочет и будет настаивать на рождении ребенка, стараясь создать для женщины психологический и материальный комфорт;- в период тяжёлой болезни сделает все для нее, не бросит и не променяет на другую и даже не поведется на мимолётные связи;- спокойно решает проблемы, не устраивая сцен и разборок, тем более в праздники и юбилеи;- всегда подстрахует и поддержит ее, будь то это ее наглое начальство или его мать, про хулиганов это по умолчанию;- даёт ей полную свободу творчества, самореализации, а также к общению с друзьями относится нормально, т.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Наташа Ростова
Одна все проглатывает, а другая яйца расшибет, так что не собрать будет, вот и вся разгадка
Александр Фесенко
Пылинки (в данной ситуации!) сдувают только тогда, когда ветер дует в сторону жены...

Картина дня

наверх