Практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей - жертв израильской агрессии.
Рамзан Кадыров: По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский
Комментарии
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виктор черевков
Сколько пафоса,а ведь все началось 7 октября.Что Хамас не предполагал каким будет ответ Израиля?Чтото мусульманские СМИ не демонстрировали кадры с погибшими еврейскими детьми в кибуцах?Ах да,это ведь не гуманно?Судя по тем туннелям,а это сотни км,в возведение их вбухали не один млрд. онновских или иных средств,это якобы о нищете Палестины.Что ответил один из руководителей ХАМАСа на проверку уничтожения госпиталя "детали ракеты испарились как соль в море".После такой ироничной фразы понимаешь,что для ХАМАСа жители города обычное мясо,для прикрытия своих бойцов.
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2 д.
epobedimski
О своих чеченцах вспомните,что они творили!
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1 д.
Юрий Зорин
для Кадырова Р.А. просто посмотри, https://www.youtube.com/watch?v=PkmbNLMDWcw
Экономика сектора Газа. Андрей Мовчан и Евгения Большакова. Мовчание / 30.10.23 @Movchans
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1 д.
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