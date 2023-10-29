Рамзан Кадыров: По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский

виктор черевков

Сколько пафоса,а ведь все началось 7 октября.Что Хамас не предполагал каким будет ответ Израиля?Чтото мусульманские СМИ не демонстрировали кадры с погибшими еврейскими детьми в кибуцах?Ах да,это ведь не гуманно?Судя по тем туннелям,а это сотни км,в возведение их вбухали не один млрд. онновских или иных средств,это якобы о нищете Палестины.Что ответил один из руководителей ХАМАСа на проверку уничтожения госпиталя "детали ракеты испарились как соль в море".После такой ироничной фразы понимаешь,что для ХАМАСа жители города обычное мясо,для прикрытия своих бойцов.