Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в индийский Ченнай

Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года пройдет в индийском городе Ченнай.  Олимпиада должна была пройти в Москве, однако Совет ФИДЕ принял решение, что в связи с ситуацией на Украине турнир не будут проводиться в России.

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