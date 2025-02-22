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  • зуфар юсупов
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Неприятный сюрприз: в России резко подорожает хлеб

Неприятный сюрприз: в России резко подорожает хлеб

Крупные производители хлебобулочных изделий в России намерены поднять стоимость продукции с марта. Стоимость хлеба увеличится до 12%.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Стоимость хлеба увеличится до 12%. А сегодня пол булки в среднем 50 руб. стоит. Однако что будет после повышения цен на газ летом до 30% о котором уже пишут - инфляция подскочит неуправляемо.
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19 час.
зуфар юсупов
А что здесь неприятного? Нам неприятно будет, если в России что то не подорожает!!! Это плохая примета. Такого обычно не бывает.
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17 час.
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