Неприятный сюрприз: в России резко подорожает хлеб

Стоимость хлеба увеличится до 12%. А сегодня пол булки в среднем 50 руб. стоит. Однако что будет после повышения цен на газ летом до 30% о котором уже пишут - инфляция подскочит неуправляемо.

зуфар юсупов

А что здесь неприятного? Нам неприятно будет, если в России что то не подорожает!!! Это плохая примета. Такого обычно не бывает.