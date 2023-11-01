В США скончался второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

Американец Лоуренс Фосетт, ставший вторым в мире человеком, которому было пересажено сердце генетически модифицированной свиньи, скончался менее чем через два месяца после перенесенной операции, сообщает медцентр Мэрилендского университета.
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