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Росстат: 71,6% россиянок хотят иметь не более двух детей

Росстат: 71,6% россиянок хотят иметь не более двух детей

Подавляющее большинство женщин (71,6%) в России хотели бы иметь одного ребенка, либо двух детей. Об этом со ссылкой на проведенные Росстатом наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году сообщает РБК.

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