Росстат: 71,6% россиянок хотят иметь не более двух детей

Подавляющее большинство женщин (71,6%) в России хотели бы иметь одного ребенка, либо двух детей. Об этом со ссылкой на проведенные Росстатом наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году сообщает РБК.
Популярные статьи
- «Обосрался и замолк»: Пригожин рассказал об истерике главы Горячего Ключа из-за захоронений бойцов ЧВК «Вагнер»
- Сотни человек пришли на похороны защитников Родины из рядов ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе
- «Откуда у него такие полномочия?»: в Горячем Ключе отчитали градоначальника Белопольского за препятствия в захоронении бойцов ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии