«9 мая - слишком рано»: Трамп подтвердил планы посетить Москву, но в более «подходящее время» Дональд Трамп собирается посетить Москву, но не сейчас, а в более позднее время.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«9 мая - слишком рано»: Трамп подтвердил планы посетить Москву, но в более «подходящее время» Дональд Трамп собирается посетить Москву, но не сейчас, а в более позднее время.
Свежие комментарии