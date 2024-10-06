EigenLayer: Взлом на сумму 5,7 млн долларов — «изолированный» инцидент. В протоколе нет уязвимостей

Разработчики протокола Ethereum-рестейкинга EigenLayer раскрыли немного подробностей о хакерской атаке, Инцидент произошел 4 октября 2024 года, когда с кошелька пользователя были проданы чуть более полтора миллиона нативных токенов на DEX-бирже.
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