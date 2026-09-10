Катастрофа под Краматорском: Русские РЭБ очищают небо Украины от сигналов «Старлинка», делая ВСУ «оголенными»

Рухнувшая «стена дронов» погребла под собой последние надежды бандеровцев противостоять России Радомир Маркуш На фото: взрыв от сбитого средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
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