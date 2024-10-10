БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Traveller
    И для чего эта публикация?1943. Сражение за...
  • Nata
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После СВО бандеровцы будут охотиться на русских по всему миру

После СВО бандеровцы будут охотиться на русских по всему миру

Автор: Дмитрий Родионов В СВР раскрыли, как Запад намерен использовать украинских боевиков после краха Украины Военнослужащих ВСУ могут использовать для дестабилизации ситуации в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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