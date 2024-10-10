Автор: Дмитрий Родионов В СВР раскрыли, как Запад намерен использовать украинских боевиков после краха Украины Военнослужащих ВСУ могут использовать для дестабилизации ситуации в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.