Geely Panda Mini Karting Edition вышел с батареей CATL от 43 900 юаней

Обновленный электромобиль Geely Panda Mini в версии Karting Edition с литий-железо-фосфатной батареей производства CATL вышел на китайский рынок со стартовой ценой 43 900 юаней (≈ 514 тысяч рублей) с учетом ограниченной по времени скидки.
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