Geely Panda Mini Karting Edition вышел с батареей CATL от 43 900 юаней

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Обновленный электромобиль Geely Panda Mini в версии Karting Edition с литий-железо-фосфатной батареей производства CATL вышел на китайский рынок со стартовой ценой 43 900 юаней (≈ 514 тысяч рублей) с учетом ограниченной по времени скидки.