Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют выставку «110 | Российский дизайн 1915–2025»

Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют новую выставку «110 | Российский дизайн 1915–2025», которая станет настоящим путеводителем по стилям и концепциям отечественного дизайна — от революционных идей авангарда до современных трендов.
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