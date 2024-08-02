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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леди Гага о гимнастке Байлс: «Она справилась! Для меня честь находиться так близко»

Певица опубликовала в соцсети фрагмент выступления Байлс на бревне в командном многоборье, где та завоевала золото со сборной США.

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