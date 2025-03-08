Микрон и британский мальчик

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну про то, что Макрон вчера накукарекал, писать лень, да и смысла нет.Он за свои слова никогда не отвечал, с чего бы начинать сейчас? Плетёт языком, не задумываясь ни о последствиях, ни о реальности своих угроз.