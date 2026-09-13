Удастся ли взорвать Приднестровье изнутри

С 1 сентября приднестровские предприниматели платят НДС и акцизы за импортируемые в Приднестровье товары молдавским налоговым органам.
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