Прием в вузы льготников девальвирует результаты ЕГЭ Михаил Зубов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Если ЕГЭ не отменят, то весной выпускники школ будут сдавать его уже в 23-й раз.
Школьники не против единого госэкзамена — против те, кому его никогда уже не сдавать
Комментарии
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Наталья Персидская
"Придется выбирать какой-то один вуз и поступать только в него, как это было раньше." Ну ясен пень, что абитуриенты будут против, потому что большинству всё равно, куда поступать, лишь бы взяли. И как раньше дети из провинций поступали?! Или г-ну Чубукову - руководителю Независимой☝️👎 лаборатории образования не известно, что приезжали и поступали, а абитуриентам иногородним на время экзаменов общагу давали. Чубуков непыльную кормушку боится потерять, руководит лабораторией образования, которая хрен знает чем занимается, учёного из себя корчит. Лучше бы независимое мышление у школьников воспитывали.
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14 час.
Владимир Акулов
Если просто угадывать ответы - получишь не больше 30 баллов.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
ЕГЭ отражает дебилизм современных деток, тупого *кнопочного* поколения ...Которые совсем не читают книги... Которые совсем не имеют памяти на ТЕКСТЫ... А ведь учеба в школе - это запоминание ТЕКСТОВ школьных учебников. У детей совершенно не развит специальный *речевой текстовый разум*... Именно это и выявляет ЕГЭ... Когда знания проверяет не тот , кто учил... И списать невозможно... Поэтому и не нравится всем ЕГЭ...
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2 час.
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