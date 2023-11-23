Школьники не против единого госэкзамена — против те, кому его никогда уже не сдавать

Наталья Персидская

"Придется выбирать какой-то один вуз и поступать только в него, как это было раньше." Ну ясен пень, что абитуриенты будут против, потому что большинству всё равно, куда поступать, лишь бы взяли. И как раньше дети из провинций поступали?! Или г-ну Чубукову - руководителю Независимой☝️👎 лаборатории образования не известно, что приезжали и поступали, а абитуриентам иногородним на время экзаменов общагу давали. Чубуков непыльную кормушку боится потерять, руководит лабораторией образования, которая хрен знает чем занимается, учёного из себя корчит. Лучше бы независимое мышление у школьников воспитывали.