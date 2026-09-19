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Тульские новости

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В Тульской области 20 сентября ожидается туман

В Тульской области 20 сентября ожидается туман

Видимость на дорогах снизится до 200-700 метров, водителей просят быть осторожными.Ситуационный центр губернатора напоминает, что ночью и утром 20 сентября местами на территории Тульской области ожидается туман видимостью 200-700м.

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