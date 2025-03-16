Елена Перминова и Тарас Романов посетили "снежный" показ Moncler в Куршевеле

В Куршевеле 15 марта прошел показ новой осенне-зимней коллекции Moncler. Креативный директор бренда Ремо Руффини собрал на курорте во французских Альпах многих знаменитостей, и среди них была 38-летняя Елена Перминова, которая взяла с собой бойфренда — 29-летнего манекенщика Тараса Романова.
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