Латвия выступила против снятия санкций ЕС с Усманова и Фридмана

Латвия не поддержала исключение российских миллиардеров Усманова и Фридмана из санкционного списка Евросоюза в обмен на продление санкций против тысяч других физлиц и юрлиц на три года, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.
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