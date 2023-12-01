Скандальная, но крепкая и искренняя любовь: история отношений Деппа и Паради

Несмотря на возраст, Джонни до сих пор считается одним из самых красивых и востребованных актеров мира, поэтому не удивительно, что у него было два брака, три помолвки, несметное количество проходных романов и мимолетных интрижек.
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