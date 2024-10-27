Акт вандализма на кладбище в Волгоградской области: разрушено 15 надгробий

На кладбище № 2 в Волжском произошел инцидент, вызвавший серьезную обеспокоенность местных жителей. Утром 26 октября неизвестный вандал разбил около 15 надгробий, причинив значительный ущерб памятникам и могилам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии