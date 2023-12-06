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Переобулся. Захарова оценила заявление министра обороны ФРГ об Украине

Переобулся. Захарова оценила заявление министра обороны ФРГ об Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронически прокомментировала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что его страна не является союзником Украины.

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