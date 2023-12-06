Переобулся. Захарова оценила заявление министра обороны ФРГ об Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронически прокомментировала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что его страна не является союзником Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии