Штабу Харрис пришлось оправдываться за Уолца за слова об ориентации Маска

Предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пришлось оправдываться за кандидата на пост вице-президента Тима Уолца за то, что он оговорился и назвал американского бизнесмена Илона Маска представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.