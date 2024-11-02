Штабу Харрис пришлось оправдываться за Уолца за слова об ориентации Маска

Предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пришлось оправдываться за кандидата на пост вице-президента Тима Уолца за то, что он оговорился и назвал американского бизнесмена Илона Маска представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
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