WSJ: Израиль неохотно воспринимает советы США по проведению операции в Газе

Израиль неохотно воспринимает советы со стороны США по вопросу проведения военной операции в секторе Газа, Вашингтон убеждает Израиль проводить больше разведывательных операций и меньше массированных авиаударов.
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