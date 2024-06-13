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Замдиректора кемеровского КЭТК будут судить за взятки на ₽23 миллиона

Замдиректора кемеровского КЭТК будут судить за взятки на ₽23 миллиона

Как рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области, один из руководителей местной электротранспортной компании предстанет перед судом по обвинению в получении взятки размером 23 миллиона рублей .

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