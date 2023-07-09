СССР-Россия

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Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

В результате поездки Зеленского в Турцию Киев получил:1. Очередное заявление о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
И кто теперь из русских, поедет экономику поднимать  туркам, только ПЕРЕДАСТЫ!
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10 час.
Виталий Кирпиченко
Простим и забудем туркам их свинство. как простили смерть нашего лётчика, сбитого турками. всё простим! такие уж мы не злопамятные. Оттого и неуважаемые.
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4 час.

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