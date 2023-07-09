Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

И кто теперь из русских, поедет экономику поднимать туркам, только ПЕРЕДАСТЫ!

Виталий Кирпиченко

Простим и забудем туркам их свинство. как простили смерть нашего лётчика, сбитого турками. всё простим! такие уж мы не злопамятные. Оттого и неуважаемые.