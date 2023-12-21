Вместо сердца пламенный мотор

«И какой же русский не любит быстрой езды?» — отмечал великий классик Николай Васильевич Гоголь. Автоспорт в России действительно всегда входил в число популярных видов спорта, однако не всегда был доступным, как, скажем, футбол или хоккей.
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