Администрация Ижевска рассказала, кто должен ремонтировать скамейки в сквере на Промышленной

Ижевск. Удмуртия. В группе «ВКонтакте» — «Злой ижевчанин» (18+) появился пост, в котором автор жалуется на состояние Школьного сквера на улице Промышленной в Ижевске.
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