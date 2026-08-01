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Порядок, государство

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Трамп поставил Европу на колени: союзники готовы на все ради подаяний США

Трамп поставил Европу на колени: союзники готовы на все ради подаяний США

Европа продолжает цепляться за рухнувший американский порядок, пишет колумнист NZZ. Политики пытаются угодить Трампу и сохранить гарантии США, но тем самым демонстрируют слабость и рискуют окончательно потерять уважение России и Китая.

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