Трамп поставил Европу на колени: союзники готовы на все ради подаяний США

Европа продолжает цепляться за рухнувший американский порядок, пишет колумнист NZZ. Политики пытаются угодить Трампу и сохранить гарантии США, но тем самым демонстрируют слабость и рискуют окончательно потерять уважение России и Китая.
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