В Минстрое раскрыли будущее малогабаритных квартир в РФ

Ограничивать строительство малогабаритных квартир на федеральном уровне не планируется. Правительство рассчитывает, что застройщики сами начнут проектировать жилье большей площади с расчетом на покупателей с семейной ипотекой, заявил РИА «Новости» замглавы Минстроя Никита Стасишин.
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