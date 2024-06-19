В Минстрое раскрыли будущее малогабаритных квартир в РФ

Ограничивать строительство малогабаритных квартир на федеральном уровне не планируется. Правительство рассчитывает, что застройщики сами начнут проектировать жилье большей площади с расчетом на покупателей с семейной ипотекой, заявил РИА «Новости» замглавы Минстроя Никита Стасишин.